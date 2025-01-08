Сьогоднішня ціна Antofy (ABN)

Поточна ціна Antofy (ABN) сьогодні становить 0.00157007 USD з ринковою капіталізацією $ 1.74K USD. Ціна ABN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Antofy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 382.22 USD

- зміна ціни Antofy протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 1.11M USD

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