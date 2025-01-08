Сьогоднішня ціна Antmons (AMS)

Поточна ціна Antmons (AMS) сьогодні становить 0.00260029 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Antmons:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.97K USD

- зміна ціни Antmons протягом дня — +7.32%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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