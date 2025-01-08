Ціна Antmons (AMS)
Поточна ціна Antmons (AMS) сьогодні становить 0.00260029 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Antmons:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.97K USD
- зміна ціни Antmons протягом дня — +7.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Antmons до USD становила $ +0.00017729.
За останні 30 днів зміна ціни Antmons до USD становила $ +0.0004645080.
За останні 60 днів зміна ціни Antmons до USD становила $ -0.0001447290.
За останні 90 днів зміна ціни Antmons до USD становила $ +0.0018371483107467656.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017729
|+7.32%
|30 днів
|$ +0.0004645080
|+17.86%
|60 днів
|$ -0.0001447290
|-5.56%
|90 днів
|$ +0.0018371483107467656
|+240.73%
Останній аналіз цін Antmons: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.42%
+7.32%
-3.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Antmons is the first Play-to-Earn MOBA game on our platform. It is a blockchain-based game with endless real-time competitions and a metaverse that can be regarded as an adventurists’ paradise, owned and defined by the community. You can earn daily revenue by participating in DEW Battles, or taking an adventure in Token Pool Battles. The game is set in a world of tiny insects. Players summon Antmons heroes to fight for themselves or set up guilds for more loot. Antmons heroes are divided into different combat attributes: Spayer, Tank, Archer, AOE, and Thrower. You need to upgrade heroes and improve skills so that you can win the battle and generate rewards.
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