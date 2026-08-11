Сьогоднішня ціна AntiHunter

Поточна ціна AntiHunter (ANTIHUNTER) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.80% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANTIHUNTER до USD становить $ 0 за ANTIHUNTER.

AntiHunter наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 56,971, з циркуляційною пропозицією у 100.00B ANTIHUNTER. Протягом останніх 24 годин ANTIHUNTER торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANTIHUNTER змінився на +0.00% за останню годину та на -0.21% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AntiHunter (ANTIHUNTER)

Ринкова капіталізація $ 56.97K$ 56.97K $ 56.97K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 56.97K$ 56.97K $ 56.97K Циркуляційне постачання 100.00B 100.00B 100.00B Загальна пропозиція 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація AntiHunter — $ 56.97K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANTIHUNTER — 100.00B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 56.97K.