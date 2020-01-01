Токеноміка Anti Rug Agent (ANTIRUG) Дізнайтеся ключову інформацію про Anti Rug Agent (ANTIRUG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Anti Rug Agent (ANTIRUG) Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested. Офіційний вебсайт: https://www.antirugagent.com/ Купити ANTIRUG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Anti Rug Agent (ANTIRUG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Anti Rug Agent (ANTIRUG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 629,76K $ 629,76K $ 629,76K Загальна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M Циркуляційна пропозиція: $ 999,79M $ 999,79M $ 999,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 629,76K $ 629,76K $ 629,76K Історичний максимум: $ 0,01352923 $ 0,01352923 $ 0,01352923 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00063003 $ 0,00063003 $ 0,00063003 Дізнайтеся більше про ціну Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Токеноміка Anti Rug Agent (ANTIRUG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Anti Rug Agent (ANTIRUG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANTIRUG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANTIRUG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANTIRUG, досліджуйте ціну токена ANTIRUG в реальному часі!

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