Сьогоднішня ціна Anti Rug Agent (ANTIRUG)

Поточна ціна Anti Rug Agent (ANTIRUG) сьогодні становить 0.00692707 USD з ринковою капіталізацією $ 7.08M USD. Ціна ANTIRUG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anti Rug Agent:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60M USD

- зміна ціни Anti Rug Agent протягом дня — +47.30%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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