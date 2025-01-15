Ціна Anti Rug Agent (ANTIRUG)
Поточна ціна Anti Rug Agent (ANTIRUG) сьогодні становить 0.00692707 USD з ринковою капіталізацією $ 7.08M USD. Ціна ANTIRUG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anti Rug Agent:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.60M USD
- зміна ціни Anti Rug Agent протягом дня — +47.30%
- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anti Rug Agent до USD становила $ +0.00222438.
За останні 30 днів зміна ціни Anti Rug Agent до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anti Rug Agent до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anti Rug Agent до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00222438
|+47.30%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Anti Rug Agent: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-10.34%
+47.30%
+838.10%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Anti Rug Agent is made to analyze coins submitted by users and give them a score and analysis on its probability to be a scam/rug. The score is based on different criterias : snipers, top 10 holders % count, age, liquidity, etc. The goal is to protect investors, especially beginners, to fall in the hands of the wrong projects. We will also help more experienced investors with our premium features, for a more in depth analysis of each tokens requested.
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