Інформація щодо ціни Anthropic PreStocks (ANTHRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 130,71 $ 130,71 $ 130,71 Мін. за 24 год $ 148,03 $ 148,03 $ 148,03 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 130,71$ 130,71 $ 130,71 Макс. за 24 год $ 148,03$ 148,03 $ 148,03 Рекордний максимум $ 185,63$ 185,63 $ 185,63 Найнижча ціна $ 124,62$ 124,62 $ 124,62 Зміна ціни (за 1 год) +1,47% Зміна ціни (1 дн.) +12,94% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,72% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,72%

Актуальна ціна Anthropic PreStocks (ANTHRP) становить $147,84. За останні 24 години ANTHRP торгувався між мінімумом у $ 130,71 і максимумом у $ 148,03, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANTHRP становить $ 185,63, тоді як його історичний мінімум — $ 124,62.

Що стосується короткострокових результатів, то ANTHRP змінився на +1,47% за останню годину, +12,94% за 24 години та на +3,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Ринкова капіталізація $ 245,43K$ 245,43K $ 245,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 245,43K$ 245,43K $ 245,43K Циркуляційне постачання 1,66K 1,66K 1,66K Загальна пропозиція 1 659,903198662 1 659,903198662 1 659,903198662

Поточна ринкова капіталізація Anthropic PreStocks — $ 245,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANTHRP — 1,66K, зі загальною пропозицією 1659.903198662. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 245,43K.