Докладніше про ANTHRP

Інформація про ціну ANTHRP

Офіційний вебсайт ANTHRP

Токеноміка ANTHRP

Прогноз ціни ANTHRP

Ціна Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Актуальна ціна 1 ANTHRP до USD:

$147,86
+13,10%1D
Графік ціни Anthropic PreStocks (ANTHRP) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:14:13 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Anthropic PreStocks (ANTHRP) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 130,71
Мін. за 24 год
$ 148,03
Макс. за 24 год

$ 130,71
$ 148,03
$ 185,63
$ 124,62
+1,47%

+12,94%

+3,72%

+3,72%

Актуальна ціна Anthropic PreStocks (ANTHRP) становить $147,84. За останні 24 години ANTHRP торгувався між мінімумом у $ 130,71 і максимумом у $ 148,03, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANTHRP становить $ 185,63, тоді як його історичний мінімум — $ 124,62.

Що стосується короткострокових результатів, то ANTHRP змінився на +1,47% за останню годину, +12,94% за 24 години та на +3,72% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Anthropic PreStocks (ANTHRP)

$ 245,43K
--
$ 245,43K
1,66K
1 659,903198662
Поточна ринкова капіталізація Anthropic PreStocks — $ 245,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANTHRP — 1,66K, зі загальною пропозицією 1659.903198662. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 245,43K.

Історія ціни Anthropic PreStocks (ANTHRP) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anthropic PreStocks до USD становила $ +16,94.
За останні 30 днів зміна ціни Anthropic PreStocks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anthropic PreStocks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anthropic PreStocks до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +16,94+12,94%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Anthropic is an AI research company developing Claude, a language model built with a strong focus on safety and interpretability. Their approach emphasizes ethical guardrails and transparent behavior to reduce the risk of harmful outputs while enabling sophisticated natural language capabilities.

Ресурс Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Anthropic PreStocks (USD)

Скільки коштуватиме Anthropic PreStocks (ANTHRP) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Anthropic PreStocks (ANTHRP) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Anthropic PreStocks.

Перегляньте прогноз ціни Anthropic PreStocks вже зараз!

ANTHRP до місцевих валют

Токеноміка Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Розуміння токеноміки Anthropic PreStocks (ANTHRP) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ANTHRP зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Anthropic PreStocks (ANTHRP)

Скільки сьогодні коштує Anthropic PreStocks (ANTHRP)?
Актуальна ціна ANTHRP у USD становить 147,84 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ANTHRP до USD?
Поточна ціна ANTHRP до USD — $ 147,84. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Anthropic PreStocks?
Ринкова капіталізація ANTHRP — $ 245,43K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ANTHRP?
Циркуляційна пропозиція ANTHRP — 1,66K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ANTHRP?
ANTHRP досяг історичної максимальної ціни у 185,63 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ANTHRP?
Історична мінімальна ціна ANTHRP становила 124,62 USD.
Який обсяг торгівлі ANTHRP?
Актуальний обсяг торгівлі ANTHRP за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ANTHRP цього року?
ANTHRP може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ANTHRP для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:14:13 (UTC+8)

