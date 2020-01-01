Токеноміка Antfarm Token (ATF) Дізнайтеся ключову інформацію про Antfarm Token (ATF), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Antfarm Token (ATF) What Is Antfarm Token (ATF)? Antfarm Token (ATF) is an ERC20 token used to pay all swapping fees on Antfarm Finance, a decentralized exchange (DEX) on Ethereum. It was introduced to fit all the needs of the different stakeholders in the ecosystem. What Makes ATF Unique? Being deflationary (15% of the paid fees are burned after every swap) is a core property of the ATF token. This mechanism aims at protecting its holders. With every burn, the value of ATF increases theoretically. Liquidity Providers can claim their fees at any moment, without any impact on the pool value or volume as these fees are paid with the ATF token. This has many advantages: LPs can further custom their strategy by deciding if they should reinvest their collected fees, diversify into new pools or simply keep them in ATF. By introducing the ATF, we give LPs the ability to create new source of earnings, independently from their initial pool strategy.

Crypto-native projects are incentivised to launch liquidity pools with their own token in the Antfarm ecosystem. It gives them the opportunity to put their stack at work. They can use their collected fees (in ATF) to pay their day-to-day expenses as a company. It prevents them from selling their own token to do so.

For very risky pairs, if one asset value goes to 0, the LPs will lose all their stake in the pair. Thanks to Antfarm's fee system in ATF, even if one of the assets goes to 0, they would be compensated with a certain % from swapping fees. This is a strong risk mitigation. Antfarm is even greater when markets are turbulent! This is when most swappers will be drawn to our pools. As ATF are required to pay for all swapping fees, the demand for ATF will be become substantial in such times. Офіційний вебсайт: https://antfarm.finance/ Whitepaper: https://docs.antfarm.finance Купити ATF зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Antfarm Token (ATF) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Antfarm Token (ATF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 887,43K $ 887,43K $ 887,43K Загальна пропозиція: $ 9,79M $ 9,79M $ 9,79M Циркуляційна пропозиція: $ 9,79M $ 9,79M $ 9,79M FDV (повністю розведена вартість): $ 887,43K $ 887,43K $ 887,43K Історичний максимум: $ 0,247867 $ 0,247867 $ 0,247867 Історичний мінімум: $ 0,068837 $ 0,068837 $ 0,068837 Поточна ціна: $ 0,090796 $ 0,090796 $ 0,090796 Дізнайтеся більше про ціну Antfarm Token (ATF)

Токеноміка Antfarm Token (ATF): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Antfarm Token (ATF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ATF, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ATF, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ATF, досліджуйте ціну токена ATF в реальному часі!

Прогноз ціни ATF Хочете знати, куди рухається ATF? Наша сторінка прогнозу ціни ATF поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ATF зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!