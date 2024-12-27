Сьогоднішня ціна Antfarm Token (ATF)

Поточна ціна Antfarm Token (ATF) сьогодні становить 0.116628 USD з ринковою капіталізацією $ 1.15M USD. Ціна ATF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Antfarm Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 148.14 USD

- зміна ціни Antfarm Token протягом дня — -2.63%

- циркуляційна пропозиція – 9.83M USD

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