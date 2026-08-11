Сьогоднішня ціна Ante Games

Поточна ціна Ante Games (ANTE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2.19% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANTE до USD становить $ 0 за ANTE.

Ante Games наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 74,562, з циркуляційною пропозицією у 999.97M ANTE. Протягом останніх 24 годин ANTE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANTE змінився на -0.18% за останню годину та на -38.37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ante Games (ANTE)

Ринкова капіталізація $ 74.56K$ 74.56K $ 74.56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 74.56K$ 74.56K $ 74.56K Циркуляційне постачання 999.97M 999.97M 999.97M Загальна пропозиція 999,972,887.608188 999,972,887.608188 999,972,887.608188

Поточна ринкова капіталізація Ante Games — $ 74.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANTE — 999.97M, зі загальною пропозицією 999972887.608188. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 74.56K.