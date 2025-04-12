Ціна Antara Token (ANTT)
Поточна ціна Antara Token (ANTT) сьогодні становить 0.0011005 USD з ринковою капіталізацією $ 55.25K USD. Ціна ANTT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Antara Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Antara Token протягом дня — -0.73%
- циркуляційна пропозиція – 50.44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Antara Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Antara Token до USD становила $ -0.0002590862.
За останні 60 днів зміна ціни Antara Token до USD становила $ -0.0007448504.
За останні 90 днів зміна ціни Antara Token до USD становила $ -0.012548698188407341.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.73%
|30 днів
|$ -0.0002590862
|-23.54%
|60 днів
|$ -0.0007448504
|-67.68%
|90 днів
|$ -0.012548698188407341
|-91.93%
Останній аналіз цін Antara Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.30%
-0.73%
+7.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Antara Raiders & Royals is a ground-breaking transmedia project that marries the rich tapestry of Arabian legends with cutting-edge blockchain technology. It reimagines the epic tale of Antara Ibn Shaddad, an ancient Arabian hero, for today's audience.
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