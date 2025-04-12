Сьогоднішня ціна Antara Token (ANTT)

Поточна ціна Antara Token (ANTT) сьогодні становить 0.0011005 USD з ринковою капіталізацією $ 55.25K USD. Ціна ANTT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Antara Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Antara Token протягом дня — -0.73%

- циркуляційна пропозиція – 50.44M USD

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