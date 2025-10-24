Актуальна ціна ANT COLONY сьогодні становить 0,00001423 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ANTS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ANTS на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ANT COLONY сьогодні становить 0,00001423 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ANTS до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ANTS на MEXC вже зараз.

Докладніше про ANTS

Інформація про ціну ANTS

Офіційний вебсайт ANTS

Токеноміка ANTS

Прогноз ціни ANTS

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип ANT COLONY

Ціна ANT COLONY (ANTS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ANTS до USD:

--
----
+3,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни ANT COLONY (ANTS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни ANT COLONY (ANTS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00001371
$ 0,00001371$ 0,00001371
Мін. за 24 год
$ 0,00001438
$ 0,00001438$ 0,00001438
Макс. за 24 год

$ 0,00001371
$ 0,00001371$ 0,00001371

$ 0,00001438
$ 0,00001438$ 0,00001438

$ 0,0019544
$ 0,0019544$ 0,0019544

$ 0,00001283
$ 0,00001283$ 0,00001283

-1,03%

+3,56%

-2,06%

-2,06%

Актуальна ціна ANT COLONY (ANTS) становить $0,00001423. За останні 24 години ANTS торгувався між мінімумом у $ 0,00001371 і максимумом у $ 0,00001438, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANTS становить $ 0,0019544, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001283.

Що стосується короткострокових результатів, то ANTS змінився на -1,03% за останню годину, +3,56% за 24 години та на -2,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ANT COLONY (ANTS)

$ 14,22K
$ 14,22K$ 14,22K

--
----

$ 14,22K
$ 14,22K$ 14,22K

999,10M
999,10M 999,10M

999 102 187,620795
999 102 187,620795 999 102 187,620795

Поточна ринкова капіталізація ANT COLONY — $ 14,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANTS — 999,10M, зі загальною пропозицією 999102187.620795. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,22K.

Історія ціни ANT COLONY (ANTS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ANT COLONY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ANT COLONY до USD становила $ -0,0000026383.
За останні 60 днів зміна ціни ANT COLONY до USD становила $ -0,0000041781.
За останні 90 днів зміна ціни ANT COLONY до USD становила $ -0,00000952268728728562.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+3,56%
30 днів$ -0,0000026383-18,54%
60 днів$ -0,0000041781-29,36%
90 днів$ -0,00000952268728728562-40,09%

Що таке ANT COLONY (ANTS)

A group where we all pretend to be ants in an ant colony. There are big groups like that on FB. We recreate it on X and have our own token. It is a fully community driven fun project with a very engaged members. We are growing like a colony and our sthrenght lies in our commitment, cooperation and determination. We work, eat, drink and protect our queen together. It's one for all, and all for the colony.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ANT COLONY (ANTS)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни ANT COLONY (USD)

Скільки коштуватиме ANT COLONY (ANTS) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ANT COLONY (ANTS) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ANT COLONY.

Перегляньте прогноз ціни ANT COLONY вже зараз!

ANTS до місцевих валют

Токеноміка ANT COLONY (ANTS)

Розуміння токеноміки ANT COLONY (ANTS) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ANTS зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ANT COLONY (ANTS)

Скільки сьогодні коштує ANT COLONY (ANTS)?
Актуальна ціна ANTS у USD становить 0,00001423 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ANTS до USD?
Поточна ціна ANTS до USD — $ 0,00001423. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ANT COLONY?
Ринкова капіталізація ANTS — $ 14,22K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ANTS?
Циркуляційна пропозиція ANTS — 999,10M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ANTS?
ANTS досяг історичної максимальної ціни у 0,0019544 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ANTS?
Історична мінімальна ціна ANTS становила 0,00001283 USD.
Який обсяг торгівлі ANTS?
Актуальний обсяг торгівлі ANTS за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ANTS цього року?
ANTS може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ANTS для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 16:00:34 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для ANT COLONY (ANTS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 061,99
$111 061,99$111 061,99

+1,04%

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 950,64
$3 950,64$3 950,64

+1,90%

Логотип Falcon Finance

Falcon Finance

FF

$0,16926
$0,16926$0,16926

+10,43%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,23
$192,23$192,23

+0,63%

Логотип ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$19,3488
$19,3488$19,3488

+25,48%

ТОП за обсягом

Криптовалюти з найвищим обсягом торгівлі

Логотип Ethereum

Ethereum

ETH

$3 950,64
$3 950,64$3 950,64

+1,90%

Логотип Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111 061,99
$111 061,99$111 061,99

+1,04%

Логотип Solana

Solana

SOL

$192,23
$192,23$192,23

+0,63%

Логотип Ripple

Ripple

XRP

$2,4415
$2,4415$2,4415

+1,35%

Логотип Binance Coin

Binance Coin

BNB

$1 124,49
$1 124,49$1 124,49

-0,47%

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

Логотип Baby 4

Baby 4

BABY4

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Логотип Orochi Network

Orochi Network

ON

$0,0000
$0,0000$0,0000

0,00%

Логотип APRO

APRO

AT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип SN75

SN75

SN75

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Логотип PEPPER

PEPPER

PEPPER

$0,0000000000000
$0,0000000000000$0,0000000000000

0,00%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Логотип aPriori

aPriori

APR

$0,6456
$0,6456$0,6456

+545,60%

Логотип LuckyMeme

LuckyMeme

LUCKY

$0,00000732
$0,00000732$0,00000732

+311,23%

Логотип tokenbot

tokenbot

CLANKER

$54,86
$54,86$54,86

+122,64%

Логотип Flux AI

Flux AI

FLUXAI

$0,0004217
$0,0004217$0,0004217

+98,35%

Логотип Meteora

Meteora

MET

$0,5777
$0,5777$0,5777

+92,56%