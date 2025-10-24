Інформація щодо ціни ANT COLONY (ANTS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001371 $ 0,00001371 $ 0,00001371 Мін. за 24 год $ 0,00001438 $ 0,00001438 $ 0,00001438 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001371$ 0,00001371 $ 0,00001371 Макс. за 24 год $ 0,00001438$ 0,00001438 $ 0,00001438 Рекордний максимум $ 0,0019544$ 0,0019544 $ 0,0019544 Найнижча ціна $ 0,00001283$ 0,00001283 $ 0,00001283 Зміна ціни (за 1 год) -1,03% Зміна ціни (1 дн.) +3,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,06% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,06%

Актуальна ціна ANT COLONY (ANTS) становить $0,00001423. За останні 24 години ANTS торгувався між мінімумом у $ 0,00001371 і максимумом у $ 0,00001438, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANTS становить $ 0,0019544, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001283.

Що стосується короткострокових результатів, то ANTS змінився на -1,03% за останню годину, +3,56% за 24 години та на -2,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ANT COLONY (ANTS)

Ринкова капіталізація $ 14,22K$ 14,22K $ 14,22K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 14,22K$ 14,22K $ 14,22K Циркуляційне постачання 999,10M 999,10M 999,10M Загальна пропозиція 999 102 187,620795 999 102 187,620795 999 102 187,620795

Поточна ринкова капіталізація ANT COLONY — $ 14,22K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANTS — 999,10M, зі загальною пропозицією 999102187.620795. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 14,22K.