Сьогоднішня ціна Ansemius Bulleus

Поточна ціна Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANSEMIUS до USD становить $ 0 за ANSEMIUS.

Ansemius Bulleus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 068,09, з циркуляційною пропозицією у 999,81M ANSEMIUS. Протягом останніх 24 годин ANSEMIUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00189629, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANSEMIUS змінився на +2,73% за останню годину та на +9,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Ринкова капіталізація $ 12,07K$ 12,07K $ 12,07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,07K$ 12,07K $ 12,07K Циркуляційне постачання 999,81M 999,81M 999,81M Загальна пропозиція 999 805 230,860641 999 805 230,860641 999 805 230,860641

Поточна ринкова капіталізація Ansemius Bulleus — $ 12,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANSEMIUS — 999,81M, зі загальною пропозицією 999805230.860641. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,07K.