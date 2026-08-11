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Поточна ціна Ansemius Bulleus сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ANSEMIUS становить 12 068,09 USD. Відстежуйте оновлення цін ANSEMIUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Ansemius Bulleus сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ANSEMIUS становить 12 068,09 USD. Відстежуйте оновлення цін ANSEMIUS до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про ANSEMIUS

Інформація про ціну ANSEMIUS

Що таке ANSEMIUS

Офіційний вебсайт ANSEMIUS

Токеноміка ANSEMIUS

Прогноз ціни ANSEMIUS

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Ціна Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ANSEMIUS до USD:

$0,00001193
$0,00001193$0,00001193
+0,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:58:41 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Ansemius Bulleus

Поточна ціна Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,93% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANSEMIUS до USD становить $ 0 за ANSEMIUS.

Ansemius Bulleus наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 068,09, з циркуляційною пропозицією у 999,81M ANSEMIUS. Протягом останніх 24 годин ANSEMIUS торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00189629, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANSEMIUS змінився на +2,73% за останню годину та на +9,52% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

$ 12,07K
$ 12,07K$ 12,07K

--
----

$ 12,07K
$ 12,07K$ 12,07K

999,81M
999,81M 999,81M

999 805 230,860641
999 805 230,860641 999 805 230,860641

Поточна ринкова капіталізація Ansemius Bulleus — $ 12,07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANSEMIUS — 999,81M, зі загальною пропозицією 999805230.860641. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,07K.

Історія ціни Ansemius Bulleus у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00189629
$ 0,00189629$ 0,00189629

$ 0
$ 0$ 0

+2,73%

+1,93%

+9,52%

+9,52%

Історія ціни Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ansemius Bulleus до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ansemius Bulleus до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Ansemius Bulleus до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Ansemius Bulleus до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1,93%
30 днів$ 0-57,30%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Ansemius Bulleus

Прогноз ціни Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ANSEMIUS у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Ansemius Bulleus (ANSEMIUS) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Ansemius Bulleus потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Ansemius Bulleus у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ANSEMIUS на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Ansemius Bulleus.

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Ресурс Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Про Ansemius Bulleus

Яка зараз ціна Ansemius Bulleus?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі 1.92% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на ANSEMIUS?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Ansemius Bulleus?

З ринковою капіталізацією ₴531858.2493790783840000 Ansemius Bulleus займає #9843 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

ANSEMIUS зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є ANSEMIUS сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Ansemius Bulleus?

До таких факторів належать обігове надходження (999805230.860641 токенів), тенденції прийняття у Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Ansemius Bulleus

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:58:41 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Ansemius Bulleus (ANSEMIUS)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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