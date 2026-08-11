Сьогоднішня ціна Ansem Cat

Поточна ціна Ansem Cat (ANSEMCAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 16,88% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANSEMCAT до USD становить $ 0 за ANSEMCAT.

Ansem Cat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 358 366, з циркуляційною пропозицією у 420,69B ANSEMCAT. Протягом останніх 24 годин ANSEMCAT торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANSEMCAT змінився на -8,70% за останню годину та на -72,81% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ansem Cat (ANSEMCAT)

Ринкова капіталізація $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,36M$ 1,36M $ 1,36M Циркуляційне постачання 420,69B 420,69B 420,69B Загальна пропозиція 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0 420 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Ansem Cat — $ 1,36M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANSEMCAT — 420,69B, зі загальною пропозицією 420690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,36M.