Сьогоднішня ціна Anryton (MOL)

Поточна ціна Anryton (MOL) сьогодні становить 0.082075 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anryton:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.05K USD

- зміна ціни Anryton протягом дня — +3.95%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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