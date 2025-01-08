Ціна AnonTech (ATEC)
Поточна ціна AnonTech (ATEC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ATEC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AnonTech:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.01 USD
- зміна ціни AnonTech протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AnonTech до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AnonTech до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AnonTech до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AnonTech до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-25.00%
|60 днів
|$ 0
|+11.36%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AnonTech: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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--
-0.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AnonTech brings tools to Web3 that help you stay anonymous and secure. Access the latest decentralized tools through our Telegram bot. Providing SMS, Email and VPN services to help keep holders privacy secure. With tiered memberships which require burning tokens, our services also benefit holders in more than just privacy. New features in development and upgrades to existing are always keeping the team busy and active as we strive to be your #1 DePIN solution.
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