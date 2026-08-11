Сьогоднішня ціна Anoncoin

Поточна ціна Anoncoin (ANONCOIN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANONCOIN до USD становить $ 0 за ANONCOIN.

Anoncoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 500 168, з циркуляційною пропозицією у 974,49M ANONCOIN. Протягом останніх 24 годин ANONCOIN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00271507, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANONCOIN змінився на +1,77% за останню годину та на -10,37% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2,74K.

Ринкова інформація щодо Anoncoin (ANONCOIN)

Ринкова капіталізація $ 500,17K$ 500,17K $ 500,17K Обсяг (за 24 год) $ 2,74K$ 2,74K $ 2,74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 500,17K$ 500,17K $ 500,17K Циркуляційне постачання 974,49M 974,49M 974,49M Загальна пропозиція 974 486 265,6463459 974 486 265,6463459 974 486 265,6463459

Поточна ринкова капіталізація Anoncoin — $ 500,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2,74K. Циркуляційна пропозиція ANONCOIN — 974,49M, зі загальною пропозицією 974486265.6463459. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 500,17K.