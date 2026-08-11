Яка зараз ціна Anon Inu?

Anon Inu торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні 1.20% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як AINU порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні 1.20% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо AINU перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Anon Inu виглядає у порівнянні з токенами категорії BNB Chain Ecosystem,Meme?

У сегменті BNB Chain Ecosystem,Meme AINU демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Anon Inu?

Ринкова капіталізація ₴21409735.10434200960000 розташовує AINU на #3634 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують AINU?

Anon Inu згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку AINU?

З 501005543815300.5 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.