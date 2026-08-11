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Поточна ціна Anon Alien сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AALIEN становить 20 851 USD. Відстежуйте оновлення цін AALIEN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Anon Alien сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація AALIEN становить 20 851 USD. Відстежуйте оновлення цін AALIEN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AALIEN

Інформація про ціну AALIEN

Що таке AALIEN

Офіційний вебсайт AALIEN

Токеноміка AALIEN

Прогноз ціни AALIEN

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Ціна Anon Alien (AALIEN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AALIEN до USD:

$0,00002085
$0,00002085$0,00002085
-1,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Anon Alien (AALIEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:57:25 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Anon Alien

Поточна ціна Anon Alien (AALIEN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,81% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AALIEN до USD становить $ 0 за AALIEN.

Anon Alien наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 20 851, з циркуляційною пропозицією у 999,95M AALIEN. Протягом останніх 24 годин AALIEN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AALIEN змінився на -0,18% за останню годину та на -28,97% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Anon Alien (AALIEN)

$ 20,85K
$ 20,85K$ 20,85K

--
----

$ 20,85K
$ 20,85K$ 20,85K

999,95M
999,95M 999,95M

999 949 255,874953
999 949 255,874953 999 949 255,874953

Поточна ринкова капіталізація Anon Alien — $ 20,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AALIEN — 999,95M, зі загальною пропозицією 999949255.874953. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 20,85K.

Історія ціни Anon Alien у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0,18%

-0,80%

-28,97%

-28,97%

Історія ціни Anon Alien (AALIEN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anon Alien до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Anon Alien до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anon Alien до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anon Alien до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,80%
30 днів$ 0-79,83%
60 днів$ 0-70,35%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Anon Alien

Прогноз ціни Anon Alien (AALIEN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AALIEN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Anon Alien (AALIEN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Anon Alien потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Anon Alien у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AALIEN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Anon Alien.

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Ресурс Anon Alien (AALIEN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Mascot-ThemedMemePump.fun Ecosystem

Про Anon Alien

Яка зараз ціна Anon Alien?

Anon Alien торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.80% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як AALIEN порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.80% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо AALIEN перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Anon Alien виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Mascot-Themed?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Mascot-Themed AALIEN демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Anon Alien?

Ринкова капіталізація ₴918933.84601897760000 розташовує AALIEN на #8696 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують AALIEN?

Anon Alien згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку AALIEN?

З 999949255.874953 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.

Люди також запитують: Інші запитання про Anon Alien

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:57:25 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Anon Alien (AALIEN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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