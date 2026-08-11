Яка зараз ціна Anome?

Anome торгують за ₴0.7706902621528563040000, що відображає зміну ціни на рівні -4.35% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як ANOME порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -4.35% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо ANOME перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Anome виглядає у порівнянні з токенами категорії Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,NFTFi,Card Games,Binance Alpha Spotlight?

У сегменті Decentralized Finance (DeFi),Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,NFTFi,Card Games,Binance Alpha Spotlight ANOME демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Anome?

Ринкова капіталізація ₴23120721.08602129440000 розташовує ANOME на #3548 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.7119236251745077600000 до ₴0.8234371795001208640000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують ANOME?

Anome згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку ANOME?

З 30000000.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.