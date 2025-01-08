Ціна Anokas Network (ANOK)
Поточна ціна Anokas Network (ANOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANOK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anokas Network:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.83 USD
- зміна ціни Anokas Network протягом дня — -4.94%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anokas Network до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Anokas Network до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anokas Network до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anokas Network до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.94%
|30 днів
|$ 0
|+27.71%
|60 днів
|$ 0
|+162.32%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Anokas Network: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.10%
-4.94%
-16.43%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Anokas aims to revolutionize the way individuals and businesses engage with decentralized technologies, offering a comprehensive solution that encompasses digital computing, distributed networks, data storage, serving, and more, all underpinned by robust blockchain security protocols.
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