Сьогоднішня ціна Anokas Network (ANOK)

Поточна ціна Anokas Network (ANOK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANOK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anokas Network:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 88.83 USD

- зміна ціни Anokas Network протягом дня — -4.94%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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