Сьогоднішня ціна Annika

Поточна ціна Annika (ANI) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,98% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANI до USD становить $ 0 за ANI.

Annika наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23 424, з циркуляційною пропозицією у 850,92M ANI. Протягом останніх 24 годин ANI торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANI змінився на -0,07% за останню годину та на +5,73% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Annika (ANI)

Ринкова капіталізація $ 23,42K$ 23,42K $ 23,42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 24,77K$ 24,77K $ 24,77K Циркуляційне постачання 850,92M 850,92M 850,92M Загальна пропозиція 899 915 365,45425 899 915 365,45425 899 915 365,45425

Поточна ринкова капіталізація Annika — $ 23,42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANI — 850,92M, зі загальною пропозицією 899915365.45425. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 24,77K.