Ціна Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC)
Поточна ціна Ankr Staked MATIC (ANKRMATIC) сьогодні становить 0.555908 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANKRMATIC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked MATIC:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 35.19 USD
- зміна ціни Ankr Staked MATIC протягом дня — -9.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ankr Staked MATIC до USD становила $ -0.0573894013030683.
За останні 30 днів зміна ціни Ankr Staked MATIC до USD становила $ -0.1715804482.
За останні 60 днів зміна ціни Ankr Staked MATIC до USD становила $ +0.1179536712.
За останні 90 днів зміна ціни Ankr Staked MATIC до USD становила $ +0.1171610674503807.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0573894013030683
|-9.35%
|30 днів
|$ -0.1715804482
|-30.86%
|60 днів
|$ +0.1179536712
|+21.22%
|90 днів
|$ +0.1171610674503807
|+26.70%
Останній аналіз цін Ankr Staked MATIC: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
-9.35%
-74.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
aMATICc is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 aMATICc token vs. MATIC increases over time as staking rewards accumulate.
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