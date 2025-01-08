Ціна Ankr Staked FTM (ANKRFTM)
Поточна ціна Ankr Staked FTM (ANKRFTM) сьогодні становить 0.762677 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANKRFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked FTM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.65 USD
- зміна ціни Ankr Staked FTM протягом дня — -10.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ -0.0940868790805512.
За останні 30 днів зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ -0.3590436971.
За останні 60 днів зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ -0.0272802698.
За останні 90 днів зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ +0.0174111319120991.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0940868790805512
|-10.98%
|30 днів
|$ -0.3590436971
|-47.07%
|60 днів
|$ -0.0272802698
|-3.57%
|90 днів
|$ +0.0174111319120991
|+2.34%
Останній аналіз цін Ankr Staked FTM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.23%
-10.98%
+2.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fantom Liquid Staking from Ankr Staking offers instant liquidity for your staked FTM, enabling you to connect your new aFTMc tokens with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. Fantom Liquid Staking enables you to earn alpha (the return on investment that goes far beyond normal increases in the crypto market index). Ankr Staking can connect you to the best ways to earn more crypto by staking, arbitrage trading, liquidity mining, yield farming, and much more.
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