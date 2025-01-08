Сьогоднішня ціна Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

Поточна ціна Ankr Staked FTM (ANKRFTM) сьогодні становить 0.762677 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANKRFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked FTM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.65 USD

- зміна ціни Ankr Staked FTM протягом дня — -10.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін ANKRFTM до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ANKRFTM.