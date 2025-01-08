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Ціна Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

USD

Графік ціни Ankr Staked FTM (ANKRFTM) в реальному часі

$0.762677
$0.762677$0.762677
-10.90%(1D)

Сьогоднішня ціна Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

Поточна ціна Ankr Staked FTM (ANKRFTM) сьогодні становить 0.762677 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANKRFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked FTM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 75.65 USD
- зміна ціни Ankr Staked FTM протягом дня — -10.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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Цінові показники Ankr Staked FTM (ANKRFTM) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ -0.0940868790805512.
За останні 30 днів зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ -0.3590436971.
За останні 60 днів зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ -0.0272802698.
За останні 90 днів зміна ціни Ankr Staked FTM до USD становила $ +0.0174111319120991.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0940868790805512-10.98%
30 днів$ -0.3590436971-47.07%
60 днів$ -0.0272802698-3.57%
90 днів$ +0.0174111319120991+2.34%

Аналіз цін Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

Останній аналіз цін Ankr Staked FTM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.761403
$ 0.761403$ 0.761403

$ 0.871342
$ 0.871342$ 0.871342

$ 1.63
$ 1.63$ 1.63

-0.23%

-10.98%

+2.23%

Ринкова інформація Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 75.65
$ 75.65$ 75.65

0.00
0.00 0.00

Що таке Ankr Staked FTM ( ANKRFTM)

Fantom Liquid Staking from Ankr Staking offers instant liquidity for your staked FTM, enabling you to connect your new aFTMc tokens with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. Fantom Liquid Staking enables you to earn alpha (the return on investment that goes far beyond normal increases in the crypto market index). Ankr Staking can connect you to the best ways to earn more crypto by staking, arbitrage trading, liquidity mining, yield farming, and much more.

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Ресурс Ankr Staked FTM (ANKRFTM)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

ANKRFTM до місцевих валют

1 ANKRFTM до AUD
A$1.2202832
1 ANKRFTM до GBP
0.6101416
1 ANKRFTM до EUR
0.73216992
1 ANKRFTM до USD
$0.762677
1 ANKRFTM до MYR
RM3.42441973
1 ANKRFTM до TRY
26.94537841
1 ANKRFTM до JPY
¥120.51821954
1 ANKRFTM до RUB
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1 ANKRFTM до INR
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1 ANKRFTM до IDR
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1 ANKRFTM до PHP
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1 ANKRFTM до EGP
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1 ANKRFTM до BRL
R$4.6523297
1 ANKRFTM до CAD
C$1.09062811
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Bs40.421881
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Rs213.74785602
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1 ANKRFTM до THB
฿26.36574389
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NT$25.0158056
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