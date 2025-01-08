Ціна Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)
Поточна ціна Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) сьогодні становить 0.767894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANKRFLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked FLOW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.46 USD
- зміна ціни Ankr Staked FLOW протягом дня — -8.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ANKRFLOW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ANKRFLOW.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ankr Staked FLOW до USD становила $ -0.0691219109646391.
За останні 30 днів зміна ціни Ankr Staked FLOW до USD становила $ -0.2509529040.
За останні 60 днів зміна ціни Ankr Staked FLOW до USD становила $ +0.3213177189.
За останні 90 днів зміна ціни Ankr Staked FLOW до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0691219109646391
|-8.25%
|30 днів
|$ -0.2509529040
|-32.68%
|60 днів
|$ +0.3213177189
|+41.84%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ankr Staked FLOW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-8.25%
+9.18%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ankr Staking offers FLOW token holders the opportunity to stake FLOW and in return claim FLOW Liquid Staking tokens — ankrFLOW. ankrFLOW is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrFLOW token vs. FLOW increases over time as staking rewards accumulate inside the token. ankrFLOW also offers instant liquidity for your staked FLOW, enabling you to connect ankrFLOW with DeFi platforms and earn several more layers of rewards.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ANKRFLOW до AUD
A$1.2286304
|1 ANKRFLOW до GBP
￡0.6143152
|1 ANKRFLOW до EUR
€0.73717824
|1 ANKRFLOW до USD
$0.767894
|1 ANKRFLOW до MYR
RM3.44784406
|1 ANKRFLOW до TRY
₺27.12969502
|1 ANKRFLOW до JPY
¥121.34260988
|1 ANKRFLOW до RUB
₽82.3566315
|1 ANKRFLOW до INR
₹65.8853052
|1 ANKRFLOW до IDR
Rp12,385.38536282
|1 ANKRFLOW до PHP
₱44.82197278
|1 ANKRFLOW до EGP
￡E.38.88615216
|1 ANKRFLOW до BRL
R$4.6841534
|1 ANKRFLOW до CAD
C$1.09808842
|1 ANKRFLOW до BDT
৳93.5294892
|1 ANKRFLOW до NGN
₦1,186.84928746
|1 ANKRFLOW до UAH
₴32.66621076
|1 ANKRFLOW до VES
Bs40.698382
|1 ANKRFLOW до PKR
Rs215.20997244
|1 ANKRFLOW до KZT
₸408.23548722
|1 ANKRFLOW до THB
฿26.54609558
|1 ANKRFLOW до TWD
NT$25.1869232
|1 ANKRFLOW до CHF
Fr0.6911046
|1 ANKRFLOW до HKD
HK$5.96653638
|1 ANKRFLOW до MAD
.د.م7.72501364