Сьогоднішня ціна Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW)

Поточна ціна Ankr Staked FLOW (ANKRFLOW) сьогодні становить 0.767894 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANKRFLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked FLOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 73.46 USD

- зміна ціни Ankr Staked FLOW протягом дня — -8.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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