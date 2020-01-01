Токеноміка Ankr Staked ETH (ANKRETH) Дізнайтеся ключову інформацію про Ankr Staked ETH (ANKRETH), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Ankr Staked ETH (ANKRETH) ETH Liquid Staking with Ankr Ankr Staking offers Ethereum token holders the opportunity to stake ETH and, in return, claim ETH Liquid Staking tokens — ankrETH. ankrETH also offers instant liquidity for your staked ETH, enabling you to connect ankrETH with DeFi platforms and earn several more layers of rewards. ankrETH is a reward-bearing token, meaning that the fair value of 1 ankrETH token vs. ETH increases over time as staking rewards accumulate inside the token. Benefits Generate Multiple Layers of Rewards: Use ankrETH on DeFi platforms to enable you to multiply your earning potential in APY on top of your staking rewards!

Low Impermanent Loss: Contributing ankrETH for liquidity with tokens like ETH means a low risk of impermanent loss, expanding the upside of providing liquidity for a more stable and profitable experience.

Compound Your Staking Rewards: Your staking rewards will compound daily as the value of ankrETH in your wallet increases vs. ETH.

Support & Secure Ethereum: Staking ETH directly supports the Ethereum network and helps validate transactions. Ankr’s staking system distributes staked tokens intelligently across the Ethereum ecosystem to achieve optimal decentralization.

Elastic Supply: Users can trade their ankrETH tokens for their staked ETH anytime. Офіційний вебсайт: https://www.ankr.com/about-staking/ Купити ANKRETH зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Ankr Staked ETH (ANKRETH) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Ankr Staked ETH (ANKRETH), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,41M $ 25,41M $ 25,41M Загальна пропозиція: $ 8,79K $ 8,79K $ 8,79K Циркуляційна пропозиція: $ 8,79K $ 8,79K $ 8,79K FDV (повністю розведена вартість): $ 25,41M $ 25,41M $ 25,41M Історичний максимум: $ 4 803,34 $ 4 803,34 $ 4 803,34 Історичний мінімум: $ 534,32 $ 534,32 $ 534,32 Поточна ціна: $ 2 904,93 $ 2 904,93 $ 2 904,93 Дізнайтеся більше про ціну Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Токеноміка Ankr Staked ETH (ANKRETH): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Ankr Staked ETH (ANKRETH) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANKRETH, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANKRETH, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANKRETH, досліджуйте ціну токена ANKRETH в реальному часі!

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