Ціна Ankr Staked ETH (ANKRETH)
Поточна ціна Ankr Staked ETH (ANKRETH) сьогодні становить 3,931.67 USD з ринковою капіталізацією $ 45.91M USD. Ціна ANKRETH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked ETH:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.95K USD
- зміна ціни Ankr Staked ETH протягом дня — -0.32%
- циркуляційна пропозиція – 11.66K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ankr Staked ETH до USD становила $ -12.903773555251.
За останні 30 днів зміна ціни Ankr Staked ETH до USD становила $ -72.2813939480.
За останні 60 днів зміна ціни Ankr Staked ETH до USD становила $ +1,332.0659158470.
За останні 90 днів зміна ціни Ankr Staked ETH до USD становила $ +831.6206559089937.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -12.903773555251
|-0.32%
|30 днів
|$ -72.2813939480
|-1.83%
|60 днів
|$ +1,332.0659158470
|+33.88%
|90 днів
|$ +831.6206559089937
|+26.83%
Останній аналіз цін Ankr Staked ETH: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.08%
-0.32%
-0.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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