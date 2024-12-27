Сьогоднішня ціна Ankr Staked ETH (ANKRETH)

Поточна ціна Ankr Staked ETH (ANKRETH) сьогодні становить 3,931.67 USD з ринковою капіталізацією $ 45.91M USD. Ціна ANKRETH до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ankr Staked ETH:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 9.95K USD

- зміна ціни Ankr Staked ETH протягом дня — -0.32%

- циркуляційна пропозиція – 11.66K USD

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