Ціна Anju (ANJU)
Поточна ціна Anju (ANJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,35K USD. Ціна ANJU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anju:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Anju протягом дня — -5,19%
- циркуляційна пропозиція – 356,59B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anju до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Anju до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anju до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anju до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-5,19%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Anju: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,35%
-5,19%
-37,88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Riko Wako “I'm here Yesterday, I came to Riko Wako family from the care center in Chiba. Your name is Anju She's a young and energetic girl! Looks like Rico Wako won't have a problem either Food was eaten and took a walk. Thank you for your continued support” $ANJU is a memecoin on Ethereum, inspired by a Shiba Inu adopted from Chibawan shelter, linked to Neiro and Cocoro. It aims to build community and hype, with a $170K market cap and $22K liquidity. No utility beyond meme-driven trading.
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