Сьогоднішня ціна Anju (ANJU)

Поточна ціна Anju (ANJU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 29,35K USD. Ціна ANJU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anju:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Anju протягом дня — -5,19%

- циркуляційна пропозиція – 356,59B USD

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