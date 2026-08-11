Сьогоднішня ціна AnitaMaxWynn

Поточна ціна AnitaMaxWynn (WYNN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.83% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WYNN до USD становить $ 0 за WYNN.

AnitaMaxWynn наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 363,723, з циркуляційною пропозицією у 999.67M WYNN. Протягом останніх 24 годин WYNN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WYNN змінився на -0.03% за останню годину та на +321.82% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 14.31K.

Ринкова інформація щодо AnitaMaxWynn (WYNN)

Ринкова капіталізація $ 363.72K$ 363.72K $ 363.72K Обсяг (за 24 год) $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 363.72K$ 363.72K $ 363.72K Циркуляційне постачання 999.67M 999.67M 999.67M Загальна пропозиція 999,665,543.553474 999,665,543.553474 999,665,543.553474

Поточна ринкова капіталізація AnitaMaxWynn — $ 363.72K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 14.31K. Циркуляційна пропозиція WYNN — 999.67M, зі загальною пропозицією 999665543.553474. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 363.72K.