Сьогоднішня ціна Anita Max Wynn

Поточна ціна Anita Max Wynn (WYNN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WYNN до USD становить $ 0 за WYNN.

Anita Max Wynn наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75,072, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M WYNN. Протягом останніх 24 годин WYNN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.084088, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WYNN змінився на -0.11% за останню годину та на +6.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Anita Max Wynn (WYNN)

Ринкова капіталізація $ 75.07K$ 75.07K $ 75.07K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 75.07K$ 75.07K $ 75.07K Циркуляційне постачання 1000.00M 1000.00M 1000.00M Загальна пропозиція 999,999,999.0 999,999,999.0 999,999,999.0

Поточна ринкова капіталізація Anita Max Wynn — $ 75.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WYNN — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75.07K.