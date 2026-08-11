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Поточна ціна Anita Max Wynn сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WYNN становить 75,072 USD. Відстежуйте оновлення цін WYNN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Anita Max Wynn сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація WYNN становить 75,072 USD. Відстежуйте оновлення цін WYNN до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про WYNN

Інформація про ціну WYNN

Що таке WYNN

Офіційний вебсайт WYNN

Токеноміка WYNN

Прогноз ціни WYNN

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Ціна Anita Max Wynn (WYNN)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 WYNN до USD:

$0.00007506
$0.00007506$0.00007506
-4.50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Anita Max Wynn (WYNN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:56:19 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Anita Max Wynn

Поточна ціна Anita Max Wynn (WYNN) сьогодні становить $ 0, зі зміною 4.02% за останні 24 години. Поточний курс конвертації WYNN до USD становить $ 0 за WYNN.

Anita Max Wynn наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 75,072, з циркуляційною пропозицією у 1000.00M WYNN. Протягом останніх 24 годин WYNN торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.084088, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці WYNN змінився на -0.11% за останню годину та на +6.51% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Anita Max Wynn (WYNN)

$ 75.07K
$ 75.07K$ 75.07K

--
----

$ 75.07K
$ 75.07K$ 75.07K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,999.0
999,999,999.0 999,999,999.0

Поточна ринкова капіталізація Anita Max Wynn — $ 75.07K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція WYNN — 1000.00M, зі загальною пропозицією 999999999.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 75.07K.

Історія ціни Anita Max Wynn у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.084088
$ 0.084088$ 0.084088

$ 0
$ 0$ 0

-0.11%

-4.01%

+6.51%

+6.51%

Історія ціни Anita Max Wynn (WYNN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anita Max Wynn до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Anita Max Wynn до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anita Max Wynn до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anita Max Wynn до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-4.01%
30 днів$ 0-1.21%
60 днів$ 0-0.90%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Anita Max Wynn

Прогноз ціни Anita Max Wynn (WYNN) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна WYNN у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Anita Max Wynn (WYNN) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Anita Max Wynn потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Anita Max Wynn у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни WYNN на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Anita Max Wynn.

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Ресурс Anita Max Wynn (WYNN)

Офіційний вебсайт

Категорія :

MemeSolana EcosystemSolana Meme

Про Anita Max Wynn

Яка зараз ціна Anita Max Wynn?

Торгуючи за ₴, Anita Max Wynn продемонстрував зміну ціни на рівні -4.01% за останні 24 години.

Як поставки токенів впливають на оцінку WYNN?

Поставки грають важливу роль: з обігу 999999999.0 токенів, дефіцит чи інфляція можуть значно впливати на поведінку цін у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація Anita Max Wynn?

Його ринкова капіталізація становить ₴3308532.04586526720000, що займає #6275 місце у світі і вказує на масштаб прийняття мережі.

Яка активність торгівлі за останні 24 години?

WYNN зареєстрував обсяг торгівлі ₴--, що демонструє поточну ліквідність та активність користувачів.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ і ₴, допомагаючи інвесторам оцінити короткостроковий імпульс.

Як Anita Max Wynn вписується у категорію Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme?

Як токен Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme, WYNN конкурує з подібними активами залежно від корисності, поставок, прийняття та трендів у продуктивності.

Які тренди довгострокової токеноміки мають значення?

Емісії, спалення, графіки розблокування та нагороди за стейкінг — часто пов’язані з економікою -- — можуть впливати на майбутню пропозицію та ринкову довіру.

Люди також запитують: Інші запитання про Anita Max Wynn

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:56:19 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Anita Max Wynn (WYNN)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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TradingRazor

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$0.00854
$0.00854$0.00854

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DAPPOS

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$0.51791
$0.51791$0.51791

+35.62%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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