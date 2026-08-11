Сьогоднішня ціна Anita AI

Поточна ціна Anita AI (ANITA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANITA до USD становить $ 0 за ANITA.

Anita AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 118 288, з циркуляційною пропозицією у 1,00B ANITA. Протягом останніх 24 годин ANITA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01030041, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANITA змінився на -0,18% за останню годину та на -5,13% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 3,02.

Ринкова інформація щодо Anita AI (ANITA)

Ринкова капіталізація $ 118,29K$ 118,29K $ 118,29K Обсяг (за 24 год) $ 3,02$ 3,02 $ 3,02 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 118,29K$ 118,29K $ 118,29K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Anita AI — $ 118,29K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 3,02. Циркуляційна пропозиція ANITA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 118,29K.