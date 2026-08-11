Сьогоднішня ціна ANITA

Поточна ціна ANITA (ANITA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 6,07% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANITA до USD становить $ 0 за ANITA.

ANITA наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 624 542, з циркуляційною пропозицією у 999,92M ANITA. Протягом останніх 24 годин ANITA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00881417, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANITA змінився на +0,77% за останню годину та на +2,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 161,92.

Ринкова інформація щодо ANITA (ANITA)

Ринкова капіталізація $ 624,54K$ 624,54K $ 624,54K Обсяг (за 24 год) $ 161,92$ 161,92 $ 161,92 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 624,54K$ 624,54K $ 624,54K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 922 709,741 999 922 709,741 999 922 709,741

Поточна ринкова капіталізація ANITA — $ 624,54K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 161,92. Циркуляційна пропозиція ANITA — 999,92M, зі загальною пропозицією 999922709.741. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 624,54K.