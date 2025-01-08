Ціна AnimeSwap (ANI)
Поточна ціна AnimeSwap (ANI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AnimeSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.04 USD
- зміна ціни AnimeSwap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AnimeSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AnimeSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AnimeSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AnimeSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-41.85%
|60 днів
|$ 0
|+2.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AnimeSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-1.76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
1. The token of AnimeSwap protocol, deployed on Aptos Mainnet 2. AnimeSwap protocol is an open AMM & DeFi protocol on Aptos, everyone could create pair and add liquidity, swap, or farm. 3. Deployed on Aptos at Day0 2022/10/19, ANI token launching at 2022/11/10. 4. Deployed on Sui (using Move, the same contract language as Aptos), more collaboration and listings https://docs.animeswap.org/docs/updates/2023 5. Check https://docs.animeswap.org/docs/tutorial/Tokenomics#usages
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