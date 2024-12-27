Ціна Anime (ANIME)
Поточна ціна Anime (ANIME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 191.28K USD. Ціна ANIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anime:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.51K USD
- зміна ціни Anime протягом дня — +4.69%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anime до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Anime до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anime до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anime до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.69%
|30 днів
|$ 0
|-3.38%
|60 днів
|$ 0
|-66.79%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Anime: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.21%
+4.69%
-1.36%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$ANIME was created as a thank you to those who helped bring our love of anime onchain. It has grown into a movement, uniting people from around the world by their love of art and anime. Community built. Community run. Community grown. The tokens were initially airdropped to various anime related NFT communities (Capsule House, Azuki, On1 Force, Memeland Captainz, and more), artists, and collectors.
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