Сьогоднішня ціна Animated (AM)

Поточна ціна Animated (AM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.12K USD. Ціна AM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Animated:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.69K USD

- зміна ціни Animated протягом дня — -15.72%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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