Ціна Animalia (ANIM)
Поточна ціна Animalia (ANIM) сьогодні становить 0.0044982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANIM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Animalia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.19 USD
- зміна ціни Animalia протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Animalia до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Animalia до USD становила $ -0.0018785522.
За останні 60 днів зміна ціни Animalia до USD становила $ +0.0004291309.
За останні 90 днів зміна ціни Animalia до USD становила $ +0.0011845496935940486.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0018785522
|-41.76%
|60 днів
|$ +0.0004291309
|+9.54%
|90 днів
|$ +0.0011845496935940486
|+35.75%
Останній аналіз цін Animalia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+1.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Animalia is an independent free-to-play online nft trading card game featuring crypto-inspired meme creatures and gemstones. Powered by thebinance smart chainbinance smart chain, animalia gives you complete ownership over your in-game collectibles. Collect rare cards, create your own nfts, build your deck, battle with other players and sell cards to other traders.
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