Сьогоднішня ціна Animalia (ANIM)

Поточна ціна Animalia (ANIM) сьогодні становить 0.0044982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANIM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Animalia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.19 USD

- зміна ціни Animalia протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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