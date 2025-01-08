Ціна ANIMA (ANIMA)
Поточна ціна ANIMA (ANIMA) сьогодні становить 0.00324461 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANIMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності ANIMA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 444.08 USD
- зміна ціни ANIMA протягом дня — -9.76%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін ANIMA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни ANIMA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ANIMA до USD становила $ -0.000351279630187941.
За останні 30 днів зміна ціни ANIMA до USD становила $ -0.0011387825.
За останні 60 днів зміна ціни ANIMA до USD становила $ -0.0012110753.
За останні 90 днів зміна ціни ANIMA до USD становила $ -0.0025593033740839105.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000351279630187941
|-9.76%
|30 днів
|$ -0.0011387825
|-35.09%
|60 днів
|$ -0.0012110753
|-37.32%
|90 днів
|$ -0.0025593033740839105
|-44.09%
Останній аналіз цін ANIMA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-9.76%
+8.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Realm is a World-Building and Exploration game rooted in GameFi. Realmers build and sustain the economy of the Realmverse through strategic planning and resource management. Adventurers roam the Realmverse in search of their Origin story. Earn LootBoxes, Battle other Adventurers, complete Missions and Transcend into brand new Variants every month. What makes your project unique? Realm is founded on three principles: Creating a strong foundational community, providing ownership to players and providing real world value to its users. We are passionate about bringing projects together to create an interoperable experience for all users in the Web3 space. Our focus is on GameFi elements tied with beautiful artworks and compelling stories. History of your project. We started back in Sept 2021 with a vision for what a gaming experience could look like in Web3. Over time, our vision has evolved and have teamed up with the Treasure Ecosystem as our long term visions aligned. What’s next for your project? We've been building non-stop since 2021 and we are excited to launch our upcoming suite of features that will bring our interoperable dream to life. What can your token be used for? ANIMA is used by players to level up their characters, earn LootBoxes and gamified staking. We've had a burn rate of up to 90%.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 ANIMA до AUD
A$0.005191376
|1 ANIMA до GBP
￡0.002595688
|1 ANIMA до EUR
€0.0031148256
|1 ANIMA до USD
$0.00324461
|1 ANIMA до MYR
RM0.0145682989
|1 ANIMA до TRY
₺0.1146320713
|1 ANIMA до JPY
¥0.5127132722
|1 ANIMA до RUB
₽0.3479844225
|1 ANIMA до INR
₹0.278387538
|1 ANIMA до IDR
Rp52.3324120283
|1 ANIMA до PHP
₱0.1893878857
|1 ANIMA до EGP
￡E.0.1643070504
|1 ANIMA до BRL
R$0.019792121
|1 ANIMA до CAD
C$0.0046397923
|1 ANIMA до BDT
৳0.395193498
|1 ANIMA до NGN
₦5.0148367699
|1 ANIMA до UAH
₴0.1380257094
|1 ANIMA до VES
Bs0.17196433
|1 ANIMA до PKR
Rs0.9093343986
|1 ANIMA до KZT
₸1.7249320143
|1 ANIMA до THB
฿0.1121661677
|1 ANIMA до TWD
NT$0.106423208
|1 ANIMA до CHF
Fr0.002920149
|1 ANIMA до HKD
HK$0.0252106197
|1 ANIMA до MAD
.د.م0.0326407766