Сьогоднішня ціна ANIMA (ANIMA)

Поточна ціна ANIMA (ANIMA) сьогодні становить 0.00324461 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ANIMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ANIMA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 444.08 USD

- зміна ціни ANIMA протягом дня — -9.76%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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