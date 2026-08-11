Яка зараз ціна Ani Grok Companion?

Живуча ціна Ani Grok Companion (ANI) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Ani Grok Companion позиціонується на ринку?

Наразі Ani Grok Companion займає #4526 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴10295399.69147548320000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу ANI?

Обсяг токенів у обігу ANI становить 999917142.218216 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Ani Grok Companion за останню добу?

За останню добу Ani Grok Companion торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Ani Grok Companion віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Ani Grok Companion досяг найвищого значення за всю історію — ₴3.83743354152848480000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують ANI?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Ani Grok Companion?

Поточне зміщення ціни на 0.38% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,Solana Meme,AI Meme,AI Agents,BONK.fun Ecosystem. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.