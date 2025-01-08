Сьогоднішня ціна ANGRYGUY (ANGRYGUY)

Поточна ціна ANGRYGUY (ANGRYGUY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 21.53K USD. Ціна ANGRYGUY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності ANGRYGUY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 322.22 USD

- зміна ціни ANGRYGUY протягом дня — -6.75%

- циркуляційна пропозиція – 999.08M USD

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