Сьогоднішня ціна Angola (AGLA)

Поточна ціна Angola (AGLA) сьогодні становить 0.00264972 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна AGLA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Angola:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Angola протягом дня — -17.48%

- циркуляційна пропозиція – 499.45M USD

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