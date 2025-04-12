Ціна Angola (AGLA)
Поточна ціна Angola (AGLA) сьогодні становить 0.00264972 USD з ринковою капіталізацією $ 1.32M USD. Ціна AGLA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Angola:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Angola протягом дня — -17.48%
- циркуляційна пропозиція – 499.45M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Angola до USD становила $ -0.000561421352911713.
За останні 30 днів зміна ціни Angola до USD становила $ +0.0084527329.
За останні 60 днів зміна ціни Angola до USD становила $ +0.0008308843.
За останні 90 днів зміна ціни Angola до USD становила $ -0.001482893078262194.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000561421352911713
|-17.48%
|30 днів
|$ +0.0084527329
|+319.00%
|60 днів
|$ +0.0008308843
|+31.36%
|90 днів
|$ -0.001482893078262194
|-35.88%
Останній аналіз цін Angola: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.44%
-17.48%
+317.55%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Angola Project, is a social NFT system built upon the blockchain-based Web3 creator economy. Its aim is to become a mainstream NFT platform that enables users to create NFTs based on their every day lives, ensures creators have full ownership of their works, and corrects unreasonable profit distribution in the conventional digital asset market.
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