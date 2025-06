Що таке Angle Staked USDA (STUSD)

stUSD is a USD savings solution built on top of Angle decentralized USD stablecoin called stUSD

Ресурс Angle Staked USDA (STUSD) Whitepaper Офіційний вебсайт

Токеноміка Angle Staked USDA (STUSD)

Розуміння токеноміки Angle Staked USDA (STUSD) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена STUSD зараз!