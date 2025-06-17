Ціна Angle Staked USDA (STUSD)
Поточна ціна Angle Staked USDA (STUSD) сьогодні становить 1,12 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна STUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Angle Staked USDA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Angle Staked USDA протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Angle Staked USDA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Angle Staked USDA до USD становила $ +0,0076347040.
За останні 60 днів зміна ціни Angle Staked USDA до USD становила $ +0,0071845760.
За останні 90 днів зміна ціни Angle Staked USDA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0,0076347040
|+0,68%
|60 днів
|$ +0,0071845760
|+0,64%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Angle Staked USDA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
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stUSD is a USD savings solution built on top of Angle decentralized USD stablecoin called stUSD
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￡0,8176
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€0,9632
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RM4,7488
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|1 STUSD до IDR
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|1 STUSD до KRW
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₱63,1232
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|1 STUSD до BRL
R$6,1488
|1 STUSD до CAD
C$1,512
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৳136,9088
|1 STUSD до NGN
₦1 725,7296
|1 STUSD до UAH
₴46,536
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Bs114,24
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฿36,2992
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