Сьогоднішня ціна Angle Staked EURA (STEUR)

Поточна ціна Angle Staked EURA (STEUR) сьогодні становить 1.099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Angle Staked EURA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.66 USD

- зміна ціни Angle Staked EURA протягом дня — -0.00%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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