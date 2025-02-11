Ціна Angle Staked EURA (STEUR)
Поточна ціна Angle Staked EURA (STEUR) сьогодні становить 1.099 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Angle Staked EURA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 228.66 USD
- зміна ціни Angle Staked EURA протягом дня — -0.00%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Angle Staked EURA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Angle Staked EURA до USD становила $ +0.0104877570.
За останні 60 днів зміна ціни Angle Staked EURA до USD становила $ -0.0110090127.
За останні 90 днів зміна ціни Angle Staked EURA до USD становила $ -0.0279245287202305.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.00%
|30 днів
|$ +0.0104877570
|+0.95%
|60 днів
|$ -0.0110090127
|-1.00%
|90 днів
|$ -0.0279245287202305
|-2.47%
Останній аналіз цін Angle Staked EURA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
-0.00%
-0.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stEUR is a staked version of agEUR earning a native Euro yield paid in agEUR. It is a yield-bearing ERC-20 token that can be freely transferred and that is always redeemable for an ever-growing amount of agEUR. The value of 1 stEUR is not meant to be 1€: it increases over time as yield continuously accrues to it.
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