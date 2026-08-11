Сьогоднішня ціна Angland FISH

Поточна ціна Angland FISH (FISH) сьогодні становить $ 0,0022567, зі зміною 5,22% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FISH до USD становить $ 0,0022567 за FISH.

Angland FISH наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 33 850, з циркуляційною пропозицією у 15,00M FISH. Протягом останніх 24 годин FISH торгувався між $ 0,00225759 (мінімум) та $ 0,00238917 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01235112, тоді як історичний мінімум — $ 0,00191304.

У короткостроковій динаміці FISH змінився на -0,52% за останню годину та на -4,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 269,37.

Ринкова інформація щодо Angland FISH (FISH)

Ринкова капіталізація $ 33,85K$ 33,85K $ 33,85K Обсяг (за 24 год) $ 269,37$ 269,37 $ 269,37 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 45,13K$ 45,13K $ 45,13K Циркуляційне постачання 15,00M 15,00M 15,00M Загальна пропозиція 20 000 000,0 20 000 000,0 20 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Angland FISH — $ 33,85K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 269,37. Циркуляційна пропозиція FISH — 15,00M, зі загальною пропозицією 20000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 45,13K.