Токеноміка ANGL TOKEN (ANGL) Дізнайтеся ключову інформацію про ANGL TOKEN (ANGL), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ANGL TOKEN (ANGL) $ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users. Офіційний вебсайт: https://angltoken.io/ Whitepaper: https://whitepaper.myangl.ai/ Купити ANGL зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ANGL TOKEN (ANGL) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ANGL TOKEN (ANGL), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,38M $ 1,38M $ 1,38M Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 200,00M $ 200,00M $ 200,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 6,92M $ 6,92M $ 6,92M Історичний максимум: $ 0,01037575 $ 0,01037575 $ 0,01037575 Історичний мінімум: $ 0,00487318 $ 0,00487318 $ 0,00487318 Поточна ціна: $ 0,00692149 $ 0,00692149 $ 0,00692149 Дізнайтеся більше про ціну ANGL TOKEN (ANGL)

Токеноміка ANGL TOKEN (ANGL): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ANGL TOKEN (ANGL) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANGL, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANGL, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANGL, досліджуйте ціну токена ANGL в реальному часі!

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