Інформація щодо ціни ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00332667 $ 0,00332667 $ 0,00332667 Мін. за 24 год $ 0,0038147 $ 0,0038147 $ 0,0038147 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00332667$ 0,00332667 $ 0,00332667 Макс. за 24 год $ 0,0038147$ 0,0038147 $ 0,0038147 Рекордний максимум $ 0,01037575$ 0,01037575 $ 0,01037575 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -10,83% Зміна ціни (1 дн.) +0,04% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,56% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,56%

Актуальна ціна ANGL TOKEN (ANGL) становить $0,00339169. За останні 24 години ANGL торгувався між мінімумом у $ 0,00332667 і максимумом у $ 0,0038147, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANGL становить $ 0,01037575, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ANGL змінився на -10,83% за останню годину, +0,04% за 24 години та на +6,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ANGL TOKEN (ANGL)

Ринкова капіталізація $ 729,20K$ 729,20K $ 729,20K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 3,39M$ 3,39M $ 3,39M Циркуляційне постачання 215,00M 215,00M 215,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація ANGL TOKEN — $ 729,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANGL — 215,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,39M.