Актуальна ціна ANGL TOKEN сьогодні становить 0,00339169 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ANGL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ANGL на MEXC вже зараз.

Ціна ANGL TOKEN (ANGL)

Актуальна ціна 1 ANGL до USD:

$0,00339169
$0,00339169
0,00%1D
Графік ціни ANGL TOKEN (ANGL) в реальному часі
Інформація щодо ціни ANGL TOKEN (ANGL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00332667
Мін. за 24 год
$ 0,0038147
Макс. за 24 год

$ 0,00332667
$ 0,0038147
$ 0,01037575
$ 0
-10,83%

+0,04%

+6,56%

+6,56%

Актуальна ціна ANGL TOKEN (ANGL) становить $0,00339169. За останні 24 години ANGL торгувався між мінімумом у $ 0,00332667 і максимумом у $ 0,0038147, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANGL становить $ 0,01037575, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ANGL змінився на -10,83% за останню годину, +0,04% за 24 години та на +6,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ANGL TOKEN (ANGL)

$ 729,20K
--
$ 3,39M
215,00M
1 000 000 000,0
Поточна ринкова капіталізація ANGL TOKEN — $ 729,20K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANGL — 215,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 3,39M.

Історія ціни ANGL TOKEN (ANGL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ANGL TOKEN до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ANGL TOKEN до USD становила $ -0,0001709411.
За останні 60 днів зміна ціни ANGL TOKEN до USD становила $ -0,0007394128.
За останні 90 днів зміна ціни ANGL TOKEN до USD становила $ -0,0035578331634702954.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,04%
30 днів$ -0,0001709411-5,04%
60 днів$ -0,0007394128-21,80%
90 днів$ -0,0035578331634702954-51,19%

Що таке ANGL TOKEN (ANGL)

$ANGL is a decentralized utility token that powers the Angel Twin ecosystem, combining artificial intelligence and blockchain to enable user ownership of AI-driven automation, content, and identity. It facilitates secure, real-time AI interactions while allowing individuals, creators, and businesses to monetize AI services and participate in the growing AI economy. The project aims to make AI accessible, transparent, and financially rewarding for global users.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс ANGL TOKEN (ANGL)

Прогноз ціни ANGL TOKEN (USD)

Скільки коштуватиме ANGL TOKEN (ANGL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ANGL TOKEN (ANGL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ANGL TOKEN.

Перегляньте прогноз ціни ANGL TOKEN вже зараз!

ANGL до місцевих валют

Токеноміка ANGL TOKEN (ANGL)

Розуміння токеноміки ANGL TOKEN (ANGL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ANGL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ANGL TOKEN (ANGL)

Скільки сьогодні коштує ANGL TOKEN (ANGL)?
Актуальна ціна ANGL у USD становить 0,00339169 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ANGL до USD?
Поточна ціна ANGL до USD — $ 0,00339169. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ANGL TOKEN?
Ринкова капіталізація ANGL — $ 729,20K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ANGL?
Циркуляційна пропозиція ANGL — 215,00M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ANGL?
ANGL досяг історичної максимальної ціни у 0,01037575 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ANGL?
Історична мінімальна ціна ANGL становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ANGL?
Актуальний обсяг торгівлі ANGL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ANGL цього року?
ANGL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ANGL для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.