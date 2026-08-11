Сьогоднішня ціна Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund

Поточна ціна Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX) сьогодні становить $ 1.02, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ACRDX до USD становить $ 1.02 за ACRDX.

Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 51,026,118, з циркуляційною пропозицією у 50.01M ACRDX. Протягом останніх 24 годин ACRDX торгувався між $ 1.02 (мінімум) та $ 1.02 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.021, тоді як історичний мінімум — $ 1.015.

У короткостроковій динаміці ACRDX змінився на 0.00% за останню годину та на +0.10% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 0.00.

Ринкова інформація щодо Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund (ACRDX)

Ринкова капіталізація $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M Обсяг (за 24 год) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 51.03M$ 51.03M $ 51.03M Циркуляційне постачання 50.01M 50.01M 50.01M Загальна пропозиція 50,014,229.92 50,014,229.92 50,014,229.92

Поточна ринкова капіталізація Anemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund — $ 51.03M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 0.00. Циркуляційна пропозиція ACRDX — 50.01M, зі загальною пропозицією 50014229.92. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 51.03M.