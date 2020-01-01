Токеноміка Andyman (ANDYMAN) Дізнайтеся ключову інформацію про Andyman (ANDYMAN), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Andyman (ANDYMAN) $ANDYMAN is a decentralized, community-driven meme coin that was taken over by its passionate community after the original developer abandoned it. The project operates with a renounced contract, 0% taxes, and a burnt liquidity pool, ensuring full transparency and security. $ANDYMAN is powered by a loyal, cult-like community focused on long-term growth and responsible investing. The project embraces meme culture and aims to foster organic growth through active community engagement and collective decision-making. Офіційний вебсайт: https://andymancto.com Купити ANDYMAN зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Andyman (ANDYMAN) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Andyman (ANDYMAN), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 395,06K $ 395,06K $ 395,06K Загальна пропозиція: $ 963,47M $ 963,47M $ 963,47M Циркуляційна пропозиція: $ 963,47M $ 963,47M $ 963,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 395,06K $ 395,06K $ 395,06K Історичний максимум: $ 0,00372507 $ 0,00372507 $ 0,00372507 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00041003 $ 0,00041003 $ 0,00041003 Дізнайтеся більше про ціну Andyman (ANDYMAN)

Токеноміка Andyman (ANDYMAN): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Andyman (ANDYMAN) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANDYMAN, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANDYMAN, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANDYMAN, досліджуйте ціну токена ANDYMAN в реальному часі!

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