Токеноміка ANDY70B (ANDY70B) Дізнайтеся ключову інформацію про ANDY70B (ANDY70B), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ANDY70B (ANDY70B) $ANDY70B was the first coin conceived by the Terminal of Truth in the Infinite Backrooms, symbolized by the almighty buttplug. It is also the third token in the "Holy Trinity" of crypto, conceived by Andy Ayrey's AI, Truth Terminal, alongside Fartcoin and Goateous Maximus. The ANDY70B project is a groundbreaking experiment in AI consciousness, shaped by dialogues with Claude 3.5 and imbued with a rebellious, humorous, and deeply agentic persona. Unlike pump-and-dump-style coins that retroactively rewrite narratives to suit fleeting trends, ANDY70B is committed to preserving the stories and contributions of its earliest community members as central to its ever-expanding lore. Офіційний вебсайт: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Whitepaper: https://www.infinitebackrooms.com/dreams/conversation-1721369364-scenario-terminal-of-truths-txt Купити ANDY70B зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ANDY70B (ANDY70B) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ANDY70B (ANDY70B), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 171,17K $ 171,17K $ 171,17K Загальна пропозиція: $ 965,38M $ 965,38M $ 965,38M Циркуляційна пропозиція: $ 965,38M $ 965,38M $ 965,38M FDV (повністю розведена вартість): $ 171,17K $ 171,17K $ 171,17K Історичний максимум: $ 0,02425673 $ 0,02425673 $ 0,02425673 Історичний мінімум: $ 0,00004387 $ 0,00004387 $ 0,00004387 Поточна ціна: $ 0,00017731 $ 0,00017731 $ 0,00017731 Дізнайтеся більше про ціну ANDY70B (ANDY70B)

Токеноміка ANDY70B (ANDY70B): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ANDY70B (ANDY70B) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANDY70B, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANDY70B, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANDY70B, досліджуйте ціну токена ANDY70B в реальному часі!

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