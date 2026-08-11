Яка зараз ціна Andy on SOL?

Живуча ціна Andy on SOL (ANDY) становить ₴ UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Andy on SOL позиціонується на ринку?

Наразі Andy on SOL займає #7000 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴2156856.86174134400000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу ANDY?

Обсяг токенів у обігу ANDY становить 945989548.055281 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Andy on SOL за останню добу?

За останню добу Andy on SOL торгувався в діапазоні від ₴ (мінімум за 24 години) до ₴ (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Andy on SOL віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Andy on SOL досяг найвищого значення за всю історію — ₴2.25694312927331360000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують ANDY?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Andy on SOL?

Поточне зміщення ціни на -1.00% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Solana Ecosystem,Meme,The Boy’s Club. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.