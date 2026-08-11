Яка зараз ціна Andy on ETH?

Живуча ціна Andy on ETH (ANDY) становить ₴1.5011609171944508480000 UAH. Ця оцінка в реальному часі оновлюється постійно і об'єднує ціни з основних світових бірж, щоб забезпечити точний ринковий курс.

Яким чином Andy on ETH позиціонується на ринку?

Наразі Andy on ETH займає #7760 місце у рейтингу, підтримуване ринковою капіталізацією ₴1446116.55505350880000. На цей рейтинг впливають глибина ліквідності, загальний попит інвесторів та обсяг токенів у обігу.

Який обсяг токенів у обігу ANDY?

Обсяг токенів у обігу ANDY становить 963324.0 токенів, що представляє кількість доступних на відкритому ринку. Ця цифра має важливе значення для визначення ринкової оцінки, дефіциту та динаміки довгострокової інфляції.

Який діапазон цін Andy on ETH за останню добу?

За останню добу Andy on ETH торгувався в діапазоні від ₴1.499491490592024160000 (мінімум за 24 години) до ₴1.52778095564212160000 (максимум за 24 години). Такий діапазон волатильності допомагає трейдерам оцінити короткостроковий імпульс та непередбачуваність ринку.

Наскільки Andy on ETH віддаляється від свого максимуму та мінімуму за всю історію?

Andy on ETH досяг найвищого значення за всю історію — ₴61.700032824640000, а найнижча зафіксована ціна (ATL) становить ₴1.0710345633656792480000. Ці історичні показники дають трейдерам можливість оцінити довгостроковий потенціал цін та цикли.

Наскільки активно сьогодні торгують ANDY?

Обсяг торгів за останню добу становить ₴--, що відображає поточну участь на ринку. Більший обсяг часто свідчить про більшу зацікавленість інвесторів та глибшу ліквідність ринку.

Що впливає на напрямок останньої тенденції для Andy on ETH?

Поточне зміщення ціни на -1.41% за останню добу формують ринкова настрій, торговельна активність, макроекономічні фактори та специфічні оновлення екосистеми, пов’язані з Meme,Ethereum Ecosystem,The Boy’s Club. Різке зростання обсягу також може стати каталізатором різких змін ціни.