Інформація щодо ціни Anduril PreStocks (ANDURL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 54,4 Макс. за 24 год $ 57,3 Рекордний максимум $ 73,44 Найнижча ціна $ 50,57 Зміна ціни (за 1 год) +1,50% Зміна ціни (1 дн.) +5,21% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,39%

Актуальна ціна Anduril PreStocks (ANDURL) становить $57,24. За останні 24 години ANDURL торгувався між мінімумом у $ 54,4 і максимумом у $ 57,3, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANDURL становить $ 73,44, тоді як його історичний мінімум — $ 50,57.

Що стосується короткострокових результатів, то ANDURL змінився на +1,50% за останню годину, +5,21% за 24 години та на -0,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Anduril PreStocks (ANDURL)

Ринкова капіталізація $ 655,34K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 655,34K Циркуляційне постачання 11,45K Загальна пропозиція 11 449,942297197

Поточна ринкова капіталізація Anduril PreStocks — $ 655,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANDURL — 11,45K, зі загальною пропозицією 11449.942297197. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 655,34K.