Актуальна ціна Anduril PreStocks сьогодні становить 57,24 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ANDURL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ANDURL на MEXC вже зараз.

Ціна Anduril PreStocks (ANDURL)

Актуальна ціна 1 ANDURL до USD:

$57,23
+5,20%1D
Графік ціни Anduril PreStocks (ANDURL) в реальному часі
Інформація щодо ціни Anduril PreStocks (ANDURL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 54,4
Мін. за 24 год
$ 57,3
Макс. за 24 год

$ 54,4
$ 57,3
$ 73,44
$ 50,57
+1,50%

+5,21%

-0,39%

-0,39%

Актуальна ціна Anduril PreStocks (ANDURL) становить $57,24. За останні 24 години ANDURL торгувався між мінімумом у $ 54,4 і максимумом у $ 57,3, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ANDURL становить $ 73,44, тоді як його історичний мінімум — $ 50,57.

Що стосується короткострокових результатів, то ANDURL змінився на +1,50% за останню годину, +5,21% за 24 години та на -0,39% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Anduril PreStocks (ANDURL)

$ 655,34K
--
$ 655,34K
11,45K
11 449,942297197
Поточна ринкова капіталізація Anduril PreStocks — $ 655,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANDURL — 11,45K, зі загальною пропозицією 11449.942297197. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 655,34K.

Історія ціни Anduril PreStocks (ANDURL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anduril PreStocks до USD становила $ +2,83.
За останні 30 днів зміна ціни Anduril PreStocks до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Anduril PreStocks до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Anduril PreStocks до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +2,83+5,21%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Anduril PreStocks (ANDURL)

Anduril builds AI-driven defense systems, including autonomous drones and perimeter sensors. Their platforms integrate real-time data and computer vision to enhance situational awareness for military and border security applications.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Anduril PreStocks (ANDURL)

Прогноз ціни Anduril PreStocks (USD)

Скільки коштуватиме Anduril PreStocks (ANDURL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Anduril PreStocks (ANDURL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Anduril PreStocks.

Перегляньте прогноз ціни Anduril PreStocks вже зараз!

ANDURL до місцевих валют

Токеноміка Anduril PreStocks (ANDURL)

Розуміння токеноміки Anduril PreStocks (ANDURL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ANDURL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Anduril PreStocks (ANDURL)

Скільки сьогодні коштує Anduril PreStocks (ANDURL)?
Актуальна ціна ANDURL у USD становить 57,24 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ANDURL до USD?
Поточна ціна ANDURL до USD — $ 57,24. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Anduril PreStocks?
Ринкова капіталізація ANDURL — $ 655,34K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ANDURL?
Циркуляційна пропозиція ANDURL — 11,45K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ANDURL?
ANDURL досяг історичної максимальної ціни у 73,44 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ANDURL?
Історична мінімальна ціна ANDURL становила 50,57 USD.
Який обсяг торгівлі ANDURL?
Актуальний обсяг торгівлі ANDURL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ANDURL цього року?
ANDURL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ANDURL для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для Anduril PreStocks (ANDURL)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

